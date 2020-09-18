أبوشقة يقرر إلغاء اجتماع الوفد غداً.. وأعضاء الحزب: سينعقد

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد إلغاء القرار الذي أصدره مساء أمس الخميس بدعوة الهيئة العليا للاجتماع غداً السبت لمناقشة دعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب.

وكشفت مصادر من داخل إدارة حزب الوفد لـ"الوطن"، أن اللائحة الداخلية تجيز لرئيس الحزب له دون غيره دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع، وبناء عليه تم إلغاء قراره السابق بدعوة الهيئة العليا للانعقاد غداً.

ودعا أبوشقة الهيئة الوفدية للاجتماع 4 ديسمبر المقبل لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب طبقا للضوابط المتطلبة فى اللائحة.

وكان رئيس حزب الوفد، دعا الهيئة العليا للحزب أمس، إلى اجتماع عاجل، غداً السبت، في الرابعة عصرا؛ لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

وفوض أبوشقة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد، برئاسة جلسة الهيئة العليا للحزب إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة العشرين من اللائحة الداخلية للحزب في دعوة الهيئة العليا ورئاستها لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

ورد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد على قرار المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب بالرفض باعتباره صادر دون علمهم به أو عرضه عليهم.

وأكد أعضاء الهيئة العليا للحزب في بيان أنهم في انعقاد دائم وأن اجتماع غداً سينعقد في موعده الساعة 4 عصراً بمقر الحزب الكائن بشارع بولس حنا بمنطقة الدقي.