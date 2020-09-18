4 مرشحين محتملين يتقدمون بأوراقهم في أسيوط

واصلت محكمة شمال أسيوط الإبتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، وبلغ عدد المتقدمين فى اليوم الثانى ٤ مرشحين محتملين ليرتفع عدد المتقدمين إلى 96 مرشحًا محتملًا.

وأوضح المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أن عدد طلبات المتقدمين للترشح لخوض الانتخابات في الدائرة الأولي ومقرها "قسم أول أسيوط" بلغ ٢٥ مرشحًا محتملًا، وأضاف أن الدائرة الثانية ومقرها "القوصية" تلقت 22 طلبًا، و31 طلبًا في الدائرة الثالثة ومقرها "الفتح" و18 طلبا في الدائرة الرابعة ومقرها "أبوتيج".

وأضاف رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، أن اللجنة تواصل أعمالها لليوم الثاني بصورة منتظمة، لافتًا إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل: "شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا".

كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها، و إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح، وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.