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207 مرشحين محتملين لـ"النواب" بالمنوفية أجروا الكشف الطبي

كتب:

إبراهيم الديهي
03:47 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد الدكتور هاني فهمي، مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، أن المستشفيات المحددة للكشف على مرشحي مجلس النواب في الإقليم، أجرت الكشف الطبي لـ 207 مرشحين محتملين لمجلس النواب.

وتابع بأن الكشف الطبي يكلف المرشح مبلغا أقل من 3000 جنيه، مؤكدا ضرورة الحجز إلكترونيا قبل توقيع الكشف داخل المستشفيات الأربعة المخصصة للكشف على المرشحين بمحافظة المنوفية.

جدير بالذكر أن 4 مستفيات في محافظة المنوفية، تستقبل  المرشحين لإجراء الكشف الطبي، وهي المجلس الطبي، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا العام . 

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