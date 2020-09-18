125 مرشحا محتملا لـ"النواب" في ثاني أيام قبول الأوراق بالقليوبية

استقبلت محكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا، ٦٥ طلبًا للترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني من فتح باب قبول الأوراق، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي جرى تقديمها للجنة ١٢٥ طلبًا للترشح على مدار يومين وسط تواجد العشرات من أنصار المرشحين.

وشهدت المحكمة حالة من الهدوء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

كانت المحكمة تلقت بالأمس 60 طلبًا للترشح بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا، وجاء توزيع المرشحين على الدوائر كالتالى مركز ومدينة بنها وكفر شكر 14 مرشحًا، و13 مرشحًا بدائرة طوخ وقها، و11 لدائرة شبرا الخيمة، و10 مرشحين بقليوب والقناطر الخيرية، و6 بالخانكة والخصوص والعبور، و6 بدائرة شبين القناطر، بينهم 9 سيدات.