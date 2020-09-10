"البحوث الفلكية" يوضح أسباب حدوث أكثر من هزة أرضية بالبحر الأحمر

علق الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،على حدوث عدد من الهزات الأرضية بمنطقة البحر الأحمر بشرق مدينتي الغردقة و شرم الشيخ ،:" الهزات طبيعية وبتحدث كل يوم ومفيش مشكلة منها و الحمد لله خفيفه"، مضيفاً أن هناك مسافة كبيرة بين موقع وقوع الهزة الأرضية الأولى بشرق مدينة الغردقة و موقع الهزة الثانية بشرم الشيخ، مضيفاً أن مناطق البحر الأحمر تسجل بشكل يومي عدد من الزلازل و الهزات الأرضية البسيطة التي لا تؤثر سليا و قوتها صغيرة وغير محسوسة .

واوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في حديثه لـ"الوطن"، ان الهزات نتيجة الحركة المستمرة الموجودة قي البحر الأحمر،": دوما نسجل زلالزل بشكل يومي واحيانا تكون قليلة لم تتعدى 2 على مقياس ريختر، واحيانا كما نجدها اليوم تتجاوز الـ2 على مقياس ريخيتر"، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي مشاكل او خسائر و إصابات بشأنها.

" القاضي": الهزات متكررة يومياً و بسيطة ولا توجد منها خسائر

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الاقليمى بأسوان والتابعة للمعهد صباح يوم الخميس الموافق 10 /09/2020 هزه ارضيه في منطقة البحر الأحمر جنوب رأس محمد وعلى بعد 10 كم جنوب مدينه شرم الشيخ و 77 كم شمال شرق مدينة الغردقة .

وأوضح القاضي، أن الهزة وقعت في العاشرة صباحا و ٤٠ دقيقة، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 27.81 شمالا ، وخط الطول 34.25 شرقا، وعمق 14.6 كم.

وأكد القاضي، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر او اصابات.

ويذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمى بأسوان والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الخميس هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 35 كيلو مترا شرق مدينة الغردقة.

وأوضح "القاضي"، أن وقت حدوث الهزة، في الساعة 3:54 صباحا، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، خط عرض 27.5215°N شمالا، وخط طول E 33.9760° شرقا، وعمق: 13 كيلو مترا.