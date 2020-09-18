حسام حسني: مصر سبقت عددا من دول العالم في مكافحة كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تقدم بطلب للتطوع لتجربة لقاح كورونا لطمأنة المواطنين، موضحا أن نجله صاحب فكرة التطوع لإجراء تجارب سريرية للقاح كورونا، مؤكدا أن المصريون ليسوا فئران تجارب، والدليل تطوع ابني الوحيد لإجراء تجارب سريرية للقاح.

وأضاف "حسني" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن مصر سبقت عددا من دول العالم في مكافحة كورونا، ووضع بروتوكولات العلاج، لافتا إلى أن التاريخ سيذكر أن البروتوكول المصري دائما سباق، حيث استخدمت بريطانيا الكورتيزون، وسبقتها مصر بحوالي 40 يوما، والعالم اعترض على هيدروكسي كلوركين، ولكننا ثبتنا عليه في استخدامه.

وتابع: "دراسات اللقاحات مكناش متقدمين وكنا حذيرين وتابعنا الدراسات التي تجرى في إنجلترا أو روسيا أو اللقاح الحالي، ودة خوفا على المصريين، كان ممكن ننتظر لحد ما يعملوا تجاربهم ونشارك بإننا ناخد حصتنا واللي ممكن تكفي مليون أو 10 لكن بالتأكيد مش كل المصريين، ولكن انتظرنا لحد ما الدول الأخرى تجرب اللقاح وبدأت فاعليته، فالإمارات مثلا بدأت دراسة هذا اللقاح قبلنا بشهر".