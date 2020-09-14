صور.. أوقاف كفر الشيخ تُكرّم وكيلها لبلوغه السن القانونية  

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، حفلاً، اليوم، لتكريم الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك بقاعة المركز الثقاقة الإسلامي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، ولفيف من مديري إدارات الأوقاف بالمحافظة.

وتخلل الحفل فقرات إنشاد ديني، قدمها فريق "دار أزهري" بقيادة المنشدة الزهراء لايق، الأولى عالمياً في مسابقة الصوت الماسي، وأثنى مديرو إدارات الأوقاف وقيادات المديرية بأخلاق فضيلة الشيخ سعد الفقي، وما تعلموه منه من حنكة إدارية خلال فترة عمله وكيلاً للوزارة بالمحافظة على مدار 7 سنوات، فضلاً عن تعامله الأخوي والأبوي مع الجميع.

وفي ختام الحفل، قدم عدد من مديري الإدارات وأئمة المساجد هدايا تذكارية للفقي والتقطوا الصور، في أجواء من المحبة والمودة، والتقدير والتكريم.