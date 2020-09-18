عاجل.. البحوث الفلكية لـ"الوطن": لا إصابات أو خسائر بـ"الهزة الأرضية"

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم، أن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت هزة أرضية جنوب جزيرة تكريت اليونانية، على بعد 400 كيلو متر من مصر، وذلك فى تمام الساعة 6:28 مساء بتوقيت القاهرة، بقوة 5.8 ريختر، وعمق 40 كيلو.

وأوضح القاضي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الهزة شعر بها سكان المناطق الشمالية، سكان مدينة الإسكندرية ومطروح، وشمال القاهرة، مؤكدا أن الهزة لم ينتج عنها وقوع أي إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.

وأوضح القاضي، أن المنطقة التي حدثت بها الزلزال في تكريت، هي منطقة نشطة للزلازل، ويتم باستمرار تسجيل عدد من الهزات المتوالية في اليوم الواحد، مؤكدا أنها دون تأثير أو وجود ضرر لها، لافتا إلى أنه من المتوقع، أن يكون هناك توابع للزلازل الفترة المقبلة.