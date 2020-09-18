حسام حسني: أتوقع ظهور لقاح لفيروس كورونا أوائل 2021

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لم تظهر حتى الآن، أي أعراض جانبية لمن خاض التجارب السريرية للقاح كورونا، موضحا أنه من الممكن ظهور أعراض جانبية، مثل حساسية بسيطة مكان الحقن أو أعراض مشابهة للبرد.

وأضاف "حسني" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن لقاح أكسفورد من اللقاحات القوية جدًا، وبدأ الحديث أنه يعطي نوعين من المناعة، مناعة حالية ومناعة تذكرية، التي تضمن وجود المناعة لأكبر فترة من الوقت، متوقعا ظهور لقاح لفيروس كورونا أوائل 2021.

وأكد أنه لم تحدث في أي دراسة من دراسات اللقاحات، سواء اللقاح الذي بصدد دراسته، أو اللقاح الأمريكي أو الروسي، لا توجد أي آثار جانبية لهم، موضحا أن توقف الدراسة المؤقتة حول اللقاح البريطاني، كان بسبب وجود أعراض لأحد المتطوعين، ثم ثبت أن هذه الأعراض ليست لها علاقة باللقاح، ما أكد أن الدراسة تسير بشكل صحيح.