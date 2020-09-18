محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير قرية "بالما" السياحية قبل افتتاحها

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرية "بالما" السياحية، التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالقرية تمهيدا لافتتاحها قريبًا.

رافق المحافظ خلال جولته، اليوم، الدكتور منصور بكري، رئيس حى المناخ، ووجّه المحافظ خلال تفقده القرية إلى سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية تمهيدًا لافتتاحه للبدء فى تقديم خدماتها لأبناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى.

وأكد المحافظ أهمية الطفرة السياحية التي تشهدها بورسعيد، ما يعيد للمحافظة مكانتها الرائدة فى المجال السياحي ويعود بالنفع على أبناء المحافظة، لافتًا إلى قرية "بالما" شهدت تطويرًا شاملًا بجميع مرافقها لتنضم إلى الكيانات الفندقية والسياحية القائمة بالمحافظة والمشروعات السياحية العملاقة.