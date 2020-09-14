محافظة بورسعيد تنقذ عقار سعد زغلول الأثري من مياه الصرف

أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، استجابة محافظة بورسعيد لحل أزمة عقار سعد زغلول الأثري.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، علق على شكوى المواطنين من غرق عقار تراثي في مياه الصرف الصحي بالمحافظة، قائلا إن منسوب العقار أقل من مستوى سطح الشارع، واعدًا بحل المشكلة في أقرب وقت.

وأضاف "الغضبان"، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج، الاثنين الماضي، أن العقار تاريخي، وسيجري البحث عن حلول لمشكلة الصرف الصحي من خلال رفع منسوبه وتوصيله بإحدى محطات الصرف الموجودة بالمنطقة، وخلال أقل من أسبوعين سيتم حل المشكلة.