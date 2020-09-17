محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء بتطهير مصارف المياه استعدادا للشتاء

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس حال حدوثها خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ أمس، لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وإدارة الازمات ,ورؤساء الاحياء ومديري المرور والحماية المدنية ومديريات الصحة والتموين والطرق والتضامن والري والإسعاف والكهرباء وشركة غاز مصر ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

ووجه المحافظ جميع رؤساء الأحياء بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطاروكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع أحياء المحافظة.

كما شدد المحافظ بالمرور علي جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها بعد إجراء الصيانة اللازمة لها.

كما أكد المحافظ على تشكيل فرق طوارئ وفنية للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة، ومتابعة كفاءة محطات الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف مياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء القادم.