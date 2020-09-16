ملصقات تحذيرية على العقارات المخالفة بحي المناخ في بورسعيد

شكّل حى المناخ ببورسعيد، لجانًا للمرور على العقارات المخالفة، ووضع ملصق تحذيري على واجهتها لتحذير المواطنين من التعامل عليها بالبيع أو الشراء.

وقال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، في تصريح له اليوم، إن اللجان مرت على عدد من مناطق الحي ووضعت ملصقات تحذيرية على واجهة العقارات المخالفة، تزامنًا مع تسليم الإنذارات للمخالفين وتوجيههم إلى سرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى ٣٠ سبتمبر.

وأكد عدم وجود نية لمد فترة التصالح على مخالفات البناء بعد الموعد المحدد، وعقب إنتهاء المدة المحددة، سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات بإحالتهم للنيابة العسكرية.

وناشد "بكري" المواطنين من أصحاب مخالفات البناء بنطاق الحى سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادي التعرض للإجراءات القانونية التي تبدأ بالإزالة وتنتهي بلإحالة للنيابة العسكرية.