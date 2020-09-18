عاجل.. "البحوث الفلكية" يصدر بيانا عن "الهزة الأرضية"

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بياناً بشأن "الهزة الأرضية"، التي شعر بها بعض سكان المحافظات بمصر، منذ قليل.

وقال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس "المعهد"، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت اليوم الجمعة، هزة أرضية بالبحر الأبيض المتوسط بجزيرة كريت، على بعد 465 كيلومترا من مدينة مرسى مطروح.

وأضاف "القاضي"، في البيان، أن الهزة كانت اليوم، في تمام الساعة 6 مساءً و28 دقيقة و11 ثانية بالتوقيت المحلي بمصر، وكانت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 45 كيلومترًا.

وأشار رئيس "المعهد"، إلى أن "الهزة"، وقعت في خط عرض 35.17 شمالاً، وخط طول 25.24 شرقاً، وشعر بها بعض سكان الإسكندرية والساحل الشمالي.