حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب برغبته الدائمة في السيطرة على المحيطين به، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ في منزلي الصحة يطالبك أن تهتم بصحتك وعليك ألا تعلن خططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.