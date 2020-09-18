ضابط بقوات حرس الحدود: تهريب المخدرات ليس للتجارة ولكن لتدمير مصر

قال المقدم إيهاب حامد، ضابط بقوات حرس الحدود، إن تهريب الكميات الكبيرة من المخدرات، ليس الهدف منه التجارة، لكن تدمير البنية الأساسية والقوية، وهي العنصر البشري التي تعتبر الثروة في مصر، متسائلا عن مصدر تمويل الأطنان من البانجو؟

ووجه "حامد" خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، رسالة طمأنة للمواطنين: "احنا موجودين وثابتين على أرض ثابتة، وهنقضي على كل محاولات التهريب بمعاونة أولادكم اللي موجودين على جميع المعابر والأنفاق"، موجها رسالة للمهربين، قائلا: "فكر كتير أوي، لأن مهما حاولت الوصول لمراحل التفكير إحنا متواجدين بردو".

وتابع: "السواقين اللي بيستخدموا العربيات وأصحاب العربيات اللي بيسبوا العربيات لسواقين مش أهل ثقة، احنا بنفاجئ إن صاحب عربية تمنها غالي جدا، ويسيبها لشخص مش أهل ثقة، ويقوم السواق يعمل فيها مخزن سري ويحط فيها مخدرات ويبيع العربية على صاحبها، نقول خلي بالك، انتقي الراجل اللي هيشتغل في العربية بتاعتك، لأن ممكن صاحب العربية ميكونش عارف أي حاجة عن الموضوع".