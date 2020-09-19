بورصة الدواجن اليوم السبت 19-9-2020 في مصر

شهدت الأسعار بـ بورصة الدواجن بالأسواق المصرية اليوم السبت 19 سبتمبر، تراجعا طفيفا، بعد أن قاربت الوصول للأسعار الطبيعية لها التي تغطي تكلفة الانتاج، نظرا لعودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والمنتجات مره أخرى.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات لـ"الوطن"، إن أسعار الدواجن شهدت تراجها مرة أخرى حتى وصلت الأسعار المعلنة اليوم السبت إلى 19 جنيها بالمزارع، مشيرا إلى أن الأسعار سجلت ارتفاعا تدريجيا على مدار الـ3 أسابيع الماضية، بعد أن وصلت إلى أدنى سعر لها في عام 2020، حيث كان سعرها في المزارع 17 جنيها، والتي كانت تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج.

وتابع "عبد العزيز" حديثه بأن سعر طبق البيض ما زال ثابتا عند الـ 27 جنيها، ولم يطرأ عليه أي تغير، موضحا أن بورصة الدواجن تشهد تذبذب بالأسعار خلال تلك الفترة ما بين الإرتفاع والانخفاض، مؤكد أن الأمر متعلق بالعرض والطلب، وارتفاع أسعار الدواجن نتج عن تحسن حركة القوة الشرائية وزيادة الطلب على الدواجن ومنتجاتها في الاسواق المصرية، حيث أن القوة الشرائية لها دور كبير في التحكم بأسعار بورصة الدواجن.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.