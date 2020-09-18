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محافظ الغربية: طنطا والمحلة الأكثر تقدما بطلبات التصالح

كتب:

شريف سليمان
09:22 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة خفضت رسوم التصالح مرتين، الأولى كانت 40% من قيمة الرسوم الأصلية، لأنها كانت مبالغًا فيها ببعض الأماكن، ما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية، ثم خفض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قيمة التصالح في القرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "بعض الأماكن الموجودة في المدن التي انضمت إلى حيز المدينة بعدما كانت كفورًا أو قرى، كانت الأسعار فيها كبيرة، لذلك خفضنا الأسعار فيها بنسبة 35%".

وتابع: "وصلنا إلى 50 ألف طلب تصالح في المراكز التكنولوجية اليوم، ونعمل في كل أيام الأسبوع، وتعتبر كل من طنطا والمحلة، هي الأماكن الأكثر تقدمًا بطلبات التصالح، وسمحنا للمواطنين بالتقدم بطلبات التصالح في الوحدات القروية، لتسهيل عمليات التصالح".   

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