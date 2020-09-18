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ضابط بحرس الحدود: مستعدون لمواجهة المهربين على مدار 24 ساعة

كتب:

محمد عزالدين
09:22 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
المقدم إيهاب حامد

المقدم إيهاب حامد

كشف المقدم إيهاب حامد، ضابط بقوات حرس الحدود، عن طقوسه قبل نزوله في أي عملية أمنية تشكل خطر، قائلا: "احنا بصفة مستمرة على وضوء، وكل الموجودين مؤمنين بالقضية اللي احنا فيها، وأخونا كرولوس بطل من أبطالنا في التفتيش، وكان جايب أول امبارح ضبطية في منتهى الحرفية، وهو من أقدم العناصر الموجودة معانا في نفق الشهيد أحمد حمدي".   

وأضاف "حامد" خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن المهرب لا يجرؤ الدخول على أي منطقة من المناطق المتواجدة عليها قوات حرس الحدود، سواء نفق أو معدي، مؤكدا على قوة التنظيم المتواجدة، والتنسيق بين الأفرع المتواجدين على الأنفاق والمعديات قوية جدا "المهرب ميقدرش يدخل في معركة خسران فيها".

وتابع: "احنا مستعدين 24 ساعة، وفيه 5 آلاف عربية ممكن تدخل النفق أو المعدية في اليوم الواحد لو فيه تكدس".

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