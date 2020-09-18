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محمود مسلم

ضابط بحرس الحدود للمواطنين: فيه وحوش واقفة على الحدود لحماية البلد

كتب:

محمد عزالدين
09:57 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
الرائد محمود المغازي

الرائد محمود المغازي

قال الرائد محمود المغازي، ضابط بقوات حرس الحدود، إنه أثناء المرور على قطاع المسئولية أو في الدوريات، هناك كلمة دائما يرددها على الأفراد "دايما بقولهم لا داعي للخوف من صوت الرصاص، لأن الرصاصة التي ستقتلك لن تسمع صوتها".

وأضاف "المغازي" خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الأفراد يردون عليه بابتسامة، ويؤكدون له استعدادهم "بيقولوا متخفش يا فندم، محدش هيعدي إلا على جثثنا، ودي رسالة للمواطنين، إن فيه وحوش واقفة على الحدود، قادرة على حماية البلد والشعب المصري".

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