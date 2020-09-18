العميد أشرف عبدالعزيز يروي موقف إنساني تعرض لها خلال عمله

روى العميد أشرف عبدالعزيز، ضابط بقوات حرس الحدود، بعض المواقف الإنسانية التي حدثت له، قائلا: "كان في أحد الدوريات في منطقة بحر الرمال، وكنا نطارد 3 عربيات محملين بضائع، وأثناء المطاردة فيه عربية اتقلبت، فرد منها نجا، وآخر تحت العربية".

وتابع "عبدالعزيز" خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، "اضطرينا نوقف المطاردة، وعدلنا العربية وطلعنا الفرد الموجود تحتها، ونقلناه لأقرب مستشفى، واستطعنا لحاق باقي العربيات، في مطاردة استمرت لـ350 كم لقيناهم في جنوب العلمين".

وأكد الضابط بقوات حرس الحدود، أنهم تمكنوا من ضبط إحدى السيارت التي دعمت تلك السيارات بالبنزين.