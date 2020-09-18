المقدم إيهاب حامد يروي أغرب ضبطيات التهريب على الحدود

روى المقدم إيهاب حامد، ضابط بقوات حرس الحدود، أغرب ضبطيات التهريب على الحدود التي واجهها، قائلاً: إن المهرب تعمد وضع المخدرات في خزان المياه الخاص بالسائق أسفل سيارته النقل، التي كانت فارغة من البضائع، مؤكدا أن عناصر قوات حرس الحدود، تعرف الفرق بين صوت المياه في البرميل، أو أي صوت آخر مكتوم.

وأضاف "حامد" خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الكلاب الحربية بقوات حرس الحدود، استطاعت شم رائحة المخدرات على مسافة بعيدة جدا، مشيدًا بها لمساعدة القوات في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المخدرات.

وأشار إلى أنه جرى في هذه الواقعة 1626 ضبط فرد حشيش، كانت كميات كبيرة، "الناس واخدة الموضوع تجارة، الموضوع مش سهل، لأنه غير تكتيكه، خاصة إنه كان بيعدي والعربية فاضية، لكن أبطالنا موجودين".