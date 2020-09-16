لجنة لمراجعة الضوابط بقاعات الأفراح في الشرقية تمهيدًا لتشغيلها

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 8204 اليوم، والقاضي بتشكيل لجنة برئاسة اللواء مصطفى صبري، مدير عام الإدارة العامة للتنمية بالمحافظة، لمراجعة الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستئناف عمل قاعات الأفراح بالأماكن (المكشوفة ) طبقاً لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ أن اللجنة المشكلة تختص بمعاينة تلك الأماكن على الطبيعة لتأكد من التزامها بالاشتراطات، وعلى راسها وضع لافتة بمكان ظاهر متضمنة الطاقة الاستيعابية للقاعة وكافة الاشتراطات الأخرى مع تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن اللجنة ستنتهي من عملها في هذا الشأن يوم الأحد الموافق 20/ 9 /2020 ، وتستمر بعد ذلك في المتابعة الدورية لضمان التزام قاعات الأفراح المفتوحة بالاشتراطات والإجراءات، لتستأنف أعمالها يوم الاثنين ٢١ سبتمبر.