"الوزراء": استمرار غلق قاعات الأفراح والمناسبات حتى 21 سبتمبر الجاري

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة المتعلقة بفتح قاعات الأفراح مشروط بالالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بشرط أن تكون القاعات مفتوحة التي لا سطح لها وبحد أقصى لا يتجاوز الـ 300 فرد.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن القرار ليس مقتصرا على قاعات الفنادق أو المناطق السياحية بل يدخل فى نطاقه قاعات الأفراح المستقلة التى تملكها أفراد وتخضع لمراقبة المحليات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن العاملين بقاعات الأفراح كانوا يعانون على مدى الشهور الستة الماضية بسبب قرارات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وتم السماح لهم بالعمل وتعد هى آخر فئة كانت تعانى من جائحة كورونا".

وأوضح أن قرار غلق قاعات الأفراح والمناسبات، صادر عن رئيس الوزراء، وعودة عملها مرة أخرى لا يكون إلا بقرار من رئيس الحكومة، "إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات سيظل سارياً حتى يوم 21 من الشهر ولن يكون قبل ذلك"، وفى حال توصل العالم إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد وانتشاره على نطاق واسع لن يكون هناك مبرر لغلق قاعات الأفراح الغير مكشوفة.

وتابع: "نحن الآن فى ظرف استثنائى ونراعى الوضع الصحى والوبائى ونتبع الإجراءات الوقائية فى قرارات الحكومة، ورداً على قرار محافظ دمياط، بفتح قاعات الأفراح، قال "سعد"، القرار بيد رئيس الوزراء".