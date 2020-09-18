إبراهيم عيسى: حسن البنا كان صحفيا ومعلما للخط العربي وليس فقيها

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، قُتل في سن الـ43 من عمره، مؤكداً أنه مكتوب في بطاقته: المهنة صحفي.

وأكد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، عبر شاشة "on e"، أنه ليس عالمًا أو فقيهًا، وليس كاتبًا في الفقه وأصول الدين، ولم يكن مفكرًا إسلاميًا، ولكنه كان صحفيًا.

وأوضح أنه في عام 1928 أسس جماعة الإخوان، التي كان يُنظر إليها على أنها وعاء للبسطاء، وبدأت في الإسماعيلية، متابعًا: "كان معلمًا لمادة الخط، أنشأ خط الدم الذي يشق العالم حتى الآن".