صحة الدقهلية: الكشف على 417 مرشحًا محتملًا لانتخابات النواب حتى الآن

واصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية أمس الجمعة، تلقي طلبات الراغبين في الترشيح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية.

وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر.

واستقبلت اللجنة خلال يومي الترشح أوراق 232 طلبا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية وعددها 10 دوائر للمنافسة على 21 مقعدا فرديا، وذلك وسط تواجد أمني وتنظيم لدخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 7 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي في اليوم الرابع، ليصل إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى 417 مرشحًا محتملًا.

وأهاب "مكي" بالمرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي يتم إجراؤها بأماكن تقدم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد وسط تدابير وقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

ويجري العمل بالمستشفيات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات.