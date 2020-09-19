تصادم القرارات.. من يكسب في صراع عليا الوفد وأبوشقة حول الانتخابات؟

في تصاعد مستمر لأزمات حزب الوفد الخاصة بانتخابات مجلس النواب، قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب إلغاء تفويض النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب المتضمن إدارة العملية الانتخابية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الحزب، أكد فيه أن قرار التفويض الذي منحه لسكرتير عام الحزب، أصبح لاغياً من تاريخه، ولا يعتد به وغير ساري المفعول.

وسبق وأن فوض "أبوشقة"، فؤاد بدراوي، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من اللائحة الداخلية للحزب، في إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب من بدايتها وحتى النتيجة النهائية، وفي دعوة الهيئة العليا ورئاستها لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن خوض الحزب للانتخابات.

بدراوي ترأس جلسة سحب تفويض أبوشقة بالتفاوض مع القائمة الوطنية

وترأس فؤاد بدراوي اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الذي بدأ مساء الاثنين الماضي، وامتد إلى الثلاثاء، لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية التي تضم 12 حزباً، والتي حسمت موقفها النهائي أمس الخميس بالانسحاب.

وأعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد عقب اجتماعها أول أمس الخميس، بجانب الانسحاب من القائمة الوطنية، إلغاء التنسيق مع أي من أحزاب القائمة على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، وتشكيل لجنة برئاسة فؤاد بدراوي لإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات وأحزاب القائمة الوطنية بقراراتها.

وشملت قرارات الهيئة العليا حل جميع اللجان النوعية بالحزب، وسحب تفويضها السابق لرئيس الحزب وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار، واستمرار انعقادها لمتابعة تنفيذ قراراتها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها بخصوص هذا الشأن.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد لـ"الوطن"، أن النائب محمد عبده ممثلاً عن الهيئة العليا، أرسل موقف الحزب، أمس، تلغرافياً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لرفع مرشحي الحزب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

أبوشقة: انعقاد الهيئة العليا مخالف للائحة وقراراتها منعدمة

وفي المقابل، رد "أبوشقة"، على قرارات الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان أكد فيه أن اجتماع الخميس، هو والعدم سواء، لأنه صدر قرار من رئيس الحزب، يوم الأربعاء، بإلغاء هذا الاجتماع.

وأضاف أن انعقاد الاجتماع جاء مخالف للائحة الداخلية للحزب، ويكون قد وقع منعدماً وما يصدر عنه من قرارات يكون منعدما.

منصور: لجنة تنفيذ قرار الانسحاب من القائمة تؤدي مهمتها

ومن جانبه، أكد حسين من منصور، عضو الهيئة العليا للحزب، إن قرار الهيئة العليا هو أعلى سلطة لحزب الوفد، مشيرا إلى أن اجتماعها الخميس، حضره 31 عضوا وافق على الانسحاب 30 ولم يوافق عضو واحد فقط.

وحول صدور قرار من رئيس الحزب بإلغاء تفويض السكرتير العام للحزب فى إدارة ملف الانتخابات داخل الحزب وانعكاسه على قرارات الهيئة العليا، قال "منصور"، إن صدور إلغاء التفويض جاء بعد صدور قرار الانسحاب من الهيئة العليا جهة الاختصاص وصاحبة الحق الأصيل ولا يوجد له تأثير نهائياً.

وأضاف أن قرار الهيئة العليا بإلغاء تفويض رئيس الحزب المشروط بالتفاوض مع القائمة الوطنية كان سابق لصدور قرار إلغاء تفويض السكرتير العام للحزب، وعليه فإن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار الانسحاب من القائمة مستمرة في تأدية مهمتها.

رئيس الحزب يلغي اجتماع الهيئة العليا اليوم ويدعو لانتخابات مبكرة على منصبه

قرارات رئيس الحزب في مواجهة قرارات الهيئة العليا للحزب الأخيرة، لم تتوقف، فقد قرر "أبو شقة"، إلغاء القرار الذي أصدره مساء الخميس بدعوة الهيئة العليا للاجتماع اليوم السبت لمناقشة دعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب.

وشملت قرارات "أبوشقة"، دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل، لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، طبقًا للضوابط المتطلبة في اللائحة الداخلية.

أعضاء عليا الوفد ترفض قرار رئيس الحزب: الاجتماع في موعده

ورد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد على قرار المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب بالرفض باعتباره صادر دون علمهم به أو عرضه عليهم.

وأكد أعضاء الهيئة العليا للحزب في بيان أنهم في انعقاد دائم وأن اجتماع السبت سينعقد في موعده الساعة 4 عصراً بمقر الحزب الكائن بشارع بولس حنا بمنطقة الدقي.