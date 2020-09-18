عمرو أديب: "نموت على الأرض ولا إن مصر تتحكم من قطر أو تركيا"

هاجم الإعلامي عمرو أديب، جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب دعواتها التخريبية، مشددًا على أنه لا يمكن لأي مصري، أن يوافق على تسليم مصر لقطر.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "بعد ما نجيب عاليها واطيها، نجيب مين؟! نسلمها مصر لجماعة أو عصابة أو جهاز مخابرات أجنبي؟! والله ما أوافق أبدًا، نموت على الأرض، ولا إن مصر تتحكم من إسطنبول أو الدوحة، أو أي جماعة إسلامية ولا جماعة الإخوان المسلمين".

وحذر الإعلامي عمرو أديب، من دعوات الجماعة الإرهابية، قائلًا: "انتو عاوزين الأتراك يحكمونا؟ أو حد من بره يجيب رئيس الوزراء ووزير الدفاع؟ عاوزين البلد دي كلها تتنقل وتترزع في الأرض وتتهمش وميبقاش لها دور أو وجود في العالم؟ عاوزين الإخوان المسلمين يرجعوا تاني؟ عاوزينهم يولعوا في الكنائس؟!".

وتابع أديب، أن تركيا لم توافق على استقالة السراج، لأنه اتفق معه على سرقة أموال الشعب الليبي، مشددًا على رفضه التام، تعرض مصر لهذا المصير: "الإخوان في تركيا مرعوبين من تركيا، لأن ملهاش عهد، وحمزة زوبع استضاف أقطاي مستشار أردوغان وسأله عن رغبة أنقرة في تسليمهم إلى مصر".