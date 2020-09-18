أديب: "هناخد هزار وتريقة لغاية الصبح.. ماعرفش إيه الفرحة دي"

هنأ الإعلامي عمرو أديب، جمهور النادي الأهلي، بعدما فاز ببطولة الدوري الممتاز، إثر تغلب أسوان على الزمالك ثاني الترتيب، بهدف نظيف.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مشهد التهنئة ده ممكن يكون موجود في حياتي الإعلامية 20 و30 مرة، ناس وثورات ولاعبين ورؤساء جم وراحوا، وأنا بهنئ الأهلي".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "النادي الأهلي عمل تغريدة وكتب للزمالك شكرا لحسن تعاونكم، طبعًا هناخد هزار وتريقة لغاية بكرة الصبح".

وتابع: "وإيه الفرحة الغامرة في الموضع ده؟! أظن لما بتبقى كتير بتفقد معناها، حصلت كتير الفرحة دي، وماعرفش لو الأهلي عنده أماكن يحط فيها دروع تانية، مبروك للأهلي، آدي الله وآدي حكمته، وحظي إني قاعد في اليوم ده والوردية دي".