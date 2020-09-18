أديب ينفعل على الهواء: "خسرنا بجول حلو.. وأهدينا الأهلي الدوري"

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه الشديد بخسارة الزمالك من أسوان، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليهدي لقب البطولة إلى النادي الأهلي.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "القدر له مواعيد، إن يبقى في مذيع زملكاوي، قبل ما يطلع على الهواء بـ4 ثوانٍ، ناديه يهدي الأهلي الدوري، الزمالك اتغلب من أسوان، بجول جميل وحلو".

وأضاف أن الزمالك أهدى الدوري قبل موعده، إذ أن الشياطين الحمر، كانوا سيخوضون مباراة ضد نادي مصر للمقاصة غدًا السبت، لضمان الفوز بالدوري.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، عقب تعثر غريمه التقليدي الزمالك أمام نادي أسوان، مساء اليوم الجمعة.