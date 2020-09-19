مفتي الجمهورية: لا يجب ترديد أي شائعة يمكن أن تخل بأمن الوطن

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ترديد الشائعات والأكاذيب حرام شرعًا، مؤكدا أن الإنسان مسئول مسئولية كاملة عن كل كلمة ينطق بها ويكتبها.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المكنون في الباطن والنفس من نوايا لا تترتب عليه أحكام في الظاهر، مستشهدًا بقول الله تعالى: "مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ".

وأوضح أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات وكتابة أخبار غير حقيقية وترديدها سوف يلاقيه كل شخص يوم القيامة، متابعًا: "أنه لابد من لفظ الشائعات والأكاذيب وعدم ترديدها، إذا تركنا أعداء الوطن يغرقون السفينة فنحن بذلك نبيع الوطن، وأنه يجب ألا يردد أحدًا أي شائعة يمكن أن تخل بأمن الوطن".