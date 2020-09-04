مفتي الجمهورية: الرياء مبطل للأعمال

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن التدين المصري طيب ويتسم بالمرونة، مشيرًا إلى أن التدين الآخر المنحرف تدين الجماعات المتطرفة يتسم بالتخويف.

وأشار "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه لو تفقدنا الشكل والجوهر بين التدينين لاحظنا الكثير من التفاوت والتباين، مؤكدًا أن التوسع في مفاهيم الدين يُحدث خلل في مضمونه.

وأضاف أن قضية التخويف والترهيب هي القائم عليها الدين المتجرف والمتطرف، ضاربًا مثالًا بالقرآن الكريم والذي يوجد به التحذير من النار والعذاب في الآخرة لتجنب هذا، حيث إن هذا يقوم بالترغيب والتحبيب في الاعمال.

وتابع مفتي الجمهورية موجهًا حديثه للمتطرفين: "لا تستعلو على الناس بأداء الطاعة، الرياء مبطل للأعمال".