للمرة الثانية خلال أسبوع.. السفير الأمريكي يصل الأقصر صباح اليوم

يصل صباح اليوم، لمطار الأقصر الدولي، جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، لمواصلة متابعة عدد من المشروعات بمجال ترميم الآثار بالتزامن مع عودة الفتح التدريجي بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" والتي تسببت في توقف المشروعات الأثرية للترميم.

وسيفتتح "كوهين"، خلال زيارته للأقصر، مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، حيث إن مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، سيسهم في استيعاب التوسعات المستقبلية لمشروعات الصرف الصحي في القرى والنجوع والمناطق المحرومة في الأقصر والبياضية خلال العشرين عامًا القادمين.

كان السفير الأمريكي قد تفقد الخميس الماضي، المواقع الأثرية بمقابر ذراع أبو النجا في البر الغربي بمدينة القرنة، واستكمل جولته بزيارة منطقة وادي الملوك، واختتم جولته بزيارة معابد الكرنك، وذلك في إطار متابعة عدد من مشروعات المعونة الأمريكية في مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها بمحافظة الأقصر.