زيارة تاريخية.. 10 معلومات عن جولة السفير الأمريكي اليوم بالأقصر

أنهت السطات بمحافظة الأقصر، استعداداتها قبيل ساعات من استقبال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، اليوم الخميس، في زيارة تاريخية، برفقة ليزلي ريد، مديرة هيئة المعونة الأمريكية الجديدة، والوفد المرافق له.

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن الزيارة كونها الأولى منذ أعوام كثيرة:

1- تعد هذه الزيارة هي الزيارة الأولى للسفير إلى الأقصر، نتيجة ما مر به العالم الشهور الماضية من جائحة كورونا.

2- الزيارة تمتد للأقصر لـ3 أيام تتم الخميس، يعقبها زيارة أخرى السبت.

3- السفير الأمريكي سيقوم بعمل زيارات لعدة مواقع آثار بداية من ذراع أبوالنجا الذي شهد العديد من الاكتشافات الأثرية.

4- يتفقد "كوهين" أيضًا عمل البعثة الأمريكية فيه في مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها.

5- قبل الختام يقوم السفير بجولة في منطقة وادي الملوك بعد الظهر.

6- يختتم الوزير زيارته بجولة في معبد الكرنك.

7- السلطات الأمنية في الأقصر شددت من الإجراءات المتبعة في مثل هذه الزيارات التاريخية.

8- قامت مديرية أمن الأقصر بتكثيف الحراسة على المواقع الأثرية قبيل الزيارة.

9- لغت المديرية جميع الإجازات وأرجأتها حتى بداية الشهر المقبل.

10- من المقرر أن يستقبل قيادات المحافظة السفير الأميركي على رأسهم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والحاكم العسكري للمحافظة، ومدير الأمن.

ومن المعروف أن السفير الأمريكي بدأ عمله في مصر في نوفمبر 2019 ونتيجة لظروف جائحة كورونا لم يقم بأي زيارات لعاصمة السياحة العالمية، حيث إنها أول زيارة للأقصر، بجانب مديرة المعونة الأمريكية الجديدة.