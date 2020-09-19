أديب يرد على منتقدي القبض على أحمد حسن وزينب: الطفل لازم يكون له حماية

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة القبض على اليوتيوبرز أحمد حسن وزوجته زينب، وإخلاء سبيلهما من النيابة.

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن القضية ليست أحمد وزينب ولكن القضية هي تطبيق القانون بشكل رادع داخل المجتمع "أي حد تسول له نفسه يستغل عياله بأي شكل هيفكر كتير، ورقي وتحضر المجتمعات بيقاس بمدى احترام الأطفال مش الكبار، لان الكبير بيقدر يدافع عن نفسه لكن الطفلة معندهاش قدرة تتكلم وتقول لا أو تقول أه".

ورد الإعلامي عمرو أديب على منتقدي القبض على أحمد حسن وزينب، مؤكدًا أن النائب العام في مصر يرسي مبدًأ، مشيرًأ أن الطفل يجب أن يكون له حماية واصفًا المجتمع الذي يحمي الطفل بأنه مجتمع محترم ومتحضر.