نانسي عجرم تستعد لإطلاق أولى حفلاتها على "التيك توك" الجمعة

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم، لإقامة أولى حفلاتها عبر تطبيق "التيك توك"، مساء غد الجمعة.

وتجري المطربة حاليا بروفات الحفل مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ومن المقرر أن يكون برنامج الحفل عبر تطبيق "التيك توك" كالتالي:

سيبدأ الحفل بلقاء فني قصير مع نانسي عجرم، يليه عرض كليب جديد لها كعرض أول، ثم تنطلق فاعليات الحفل.

والمقرر أن تقدم "نانسي"، خلال الحفل، مجموعة من أغانيها المعروفة بتوزيع موسيقي جديد، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الجديدة، تم تحضيرها خصيصا للحفل.

ويعتبر هذا أول حفل لنانسي عجرم عبر تطبيق "التيك توك"، بعد حفلها الناجح الأون لاين، والذي أحيته مؤخرا وحقق أعلى مشاهدات.

وحصلت الفنانة نانسي عجرم على المركز الثاني، ضمن قائمة أكثر الفنانين تأثيراً ونجاحاً في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس العالمية.

جاء اختيار "فوربس" للفنانة اللبنانية، ضمن القائمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم، إذ وصل عدد المتابعين لها أكثر من 48 مليون متابع، بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة بالساحة الفنية.يذكر أن نانسي عجرم سبق وحلت بالمرتبة الأولى في قوائم "Arabian Business"، "Newsweek" و"Cosmopolitan" للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي.