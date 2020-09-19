الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 14 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 32 حالة في اليوم الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن جميع الحالات الجديدة الـ14 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج، وهناك 24حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقابل 20 في اليوم الماضي، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليًا 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.