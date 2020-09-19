انتخاب ميشيل عبس أمينا عاما لمجلس كنائس الشرق الأوسط

أعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط، انتخاب الدكتور ميشيل عبس أمينا عاما للمجلس، خلفا للدكتورة ثريا بشعلاني، التي انتهت مدتها أمينة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وانتخب الدكتور جابي هاشم أمينا عاما مشاركا بمجلس كنائس الشرق الأوسط عن الكنيسة الكاثوليكية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، عبر تطبيق "زووم"، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعذر انعقاد الجمعية العامة الثانية عشر بسبب جائحة كورونا، بالمقر البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للموارنة في ضيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك الموارنة.

واجتمعت الكنائس المصرية الأعضاء في المجلس في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بدعوة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ومثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الاجتماع، "الأنبا بنيامين مطران المنوفية، وجرجس صالح".

ومثل الكنيسة الكاثوليكية في الاجتماع الأنبا كيرلس وليم مطران المنيا، وعن الكنيسة الإنجيلية القس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيلية، والأنبا نيقولاس أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس.