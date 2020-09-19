حملات نظافة وإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحامول  

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، سير العمل بمنظومة النظافة، حيث قام جهاز النظافة والتجميل بتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة، وتحميلها الي المقالب العمومية.

كما كلف رؤساء القرى بسرعة إزالة المتولد اليومي من القمامة ونظافة الشوارع، حيث تابع هلال السيد هلال رئيس قرية 61 الحرية، أعمال النظافة بالقرية ومسح الطرق، ورفع ناتج التطهير ومخلفات الماشية والمحاصيل الزراعية لفتح، لتيسير حركة المرور.

فيما تابع حمادة حواس، رئيس قرية الكفر الشرقي، سير العمل بمنظومة النظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة، وتحميلها إلى المقالب العمومية.