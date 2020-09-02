صور.. غلق 4 محال تجارية مخالفة بمدينة الحامول

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال يونس، رئيس المركز والمدينة، حملة تفتيشية على المحال للتأكد من انضباطها، وفق تعليمات محافظ الإقليم.

وأسفرت الحملة التي قادها نائبا رئيس المدينة، جمال رزق، ومصطفى مسعد، بحضور رزق العدوي، رئيس الرقابة التموينية، وهبة البنا، مفتش تموين بإدارة تموين الحامول، عن تنفيذ غلق 4 محال تجارية عبارة عن غلق 3 محال مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحل امتناع عن بيع سجائر وقد تم تحرير المحاضر للمخالفين بغلق أسبوع من تاريخ تحرير المحضر على أن يتم غلق لمدة شهر في حال معاودة نفس المخالفة.