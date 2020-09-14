محمد عبدالعال نائبا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بترقية الدكتور محمد عبدالعال عميد كلية الطب في كفر الشيخ، لمنصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لمجهوداته الملموسة، خلال السنوات الماضية.

تولى الدكتور محمد عبدالعال عماد كلة الطب في كفر الشيخ، في ديسمبر عام 2018، بعد أن كان وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب في العام نفسه، وعُين مديرا للمستشفى الجامعي كأول مدير لها في أغسطس عام 2016، ويُعد ثاني عميدا للكلية بعد الدكتور حسن الباتع، الذي تولى عمادة الكلية في بداية 2015.

ولد الدكتور محمد عبدالعال بمدينة كفر الشيخ عام 1964، وتخرج في كلية الطب وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1989 من جامعة الزقازيق، وحصل على ماجستير في الجراحة 1994 من جامعة الزقازيق، كما حصل على درجة الدكتوراه في جراحة القلب والصدر 2002 من جامعة القاهرة.

وشغل منصب مدرس مساعد جراحة القلب والصدر جامعة الزقازيق، ومدرس جراحة القلب والصدر وأستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، وأستاذ جراحة القلب والصدر جامعة الزقازيق، وسبق أن جرى انتدابه بمعهد القلب القومي 1992 حتى 1993، وكذلك انتدابه بقصر العيني 1998 حتى 2002.