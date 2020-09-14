جامعة كفر الشيخ تنظم ورشة عمل بعنوان "المحاسبة المالية المبدئية"

نظمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، ورشة عمل، اليوم، بعنوان "المحاسبة المالية المبدئية" بحضورعدد من المتخصصين من الجهات المعنية وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الهيئات والمؤسسات المهتمة.

يأتي ذلك في إطار مشروع تنفيذ خطة 2030 لتحسين كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه مع دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وناقشت ورشة العمل مراجعة تنفيذ أنشطة المحاسبة المائية في نطاق محافظة كفر الشيخ، كما تتناول ورشة العمل حيثيات وطرق المحاسبة المائية والنموذج المنهجي المستخدم للمحاسبة المائية والنموذج الهيدرويكلي للمحاسبة المائية وعدد من الزيارات الميدانية .

وأكد الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن النمو المستمر للسكان والإستغلال المستمر لموارد الأراضي والمياه وخصوصا في الأراضي القاحلة، سوف يتطلب تطبيق وتفعيل استراتيجيات جديدة لضمان إنتاج الغذاء، ما جعل تكامل الاستزراع المائي مع الزراعة أكثر جاذبية تدريجياً في المناطق التي تكون فيها الموارد المائية محدودة.

وتوقع الدكتور وليد أبو الحسن، مدير مشروع الري بمكتب الفاو بمصر، أن تشمل النتائج الرئيسية لورشة العمل تحسين المعرفة حول ممارسات الاستزراع المائي المتكامل في محافظة كفر الشيخ وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة وتربية الأحياء المائية المتكاملة.

وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها لكافة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة.