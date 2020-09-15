بقرار جمهوري.. تعيين نائب جديد لرئيس جامعة كفر الشيخ 

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن صدورقرار جمهوري بتعيين الدكتورمحمد عبدالعال، أستاذ جراحة القلب والصدر وعميد كلية الطب البشري نائبا لرئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب.

وقد تخرج الدكتور محمد عبدالعال في كلية الطب من جامعة الزقازيق وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1989م وحصل على ماجستير في الجراحة 1994 من جامعة الزقازيق كما حصل على درجة الدكتوراه في جراحة القلب والصدر 2002م من جامعة القاهرة.

وشغل "عبدالعال" منصب مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بجامعة الزقازيق ومدرس جراحة القلب والصدر وأستاذ مساعد جراحة القلب والصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة الزقازيق وسبق انتدابه بمعهد القلب القومي 1992م حتي 1993م وكذلك انتدابه إلى القصر لعيني 1998م حتي 2002م.

وسافر في مهمة علمية للتدريب بمركز جراحة القلب والصدر بدويسبرج جامعة دوسلدورف بألمانيا وسبق أن شغل منصب استشاري جراحة القلب بمركز الملك لفهد لجراحة القلب بجامعة الملك سعود كما عمل استشاري جراحة الصدروالمدير الطبي بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بجامعة سلمان بن عبدالعزيز "جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز حاليًا".

و تولى مهام مدير عام مستشفى كفر الشيخ الجامعي في أغسطس 2016 أول مدير للمستشفى الجامعي، ثم تولى منصب وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب في أغسطس 2018 ثم عميدًا لكلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة كفرالشيخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨.