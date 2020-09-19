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نقيب محامي دمياط يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات "النواب"

كتب:

سهاد الخضري
10:28 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
ياسر أبو هندية

ياسر أبو هندية

تقدم ياسر عبد الفتاح أبو هندية، نقيب محامين دمياط، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى، والتي تشمل بندر ومركز دمياط ومدن كفر سعد ورأس البر ودمياط الجديدة.

ويحظى "أبو هندية" بدعم العديد من محاميي دمياط، لما يتمتع به من رصيد بين أعضاء نقابته، خاصة أنه دائم المساندة لزملائه في الأحزان قبل الأفراح.

و"أبو هندية" ليس المحامي الوحيد الذي يخوض انتخابات مجلس النواب عن محافظة دمياط، حيث يخوضها أيضًا عن ذات الدائرة النائب الشاب ضياء الدين داود الذي يتمتع بشعبية واسعة بين أبناء المحافظة.

 

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