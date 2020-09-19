مصدر بصحة دمياط لـ"الوطن": سجلنا 1495 إصابة بفيروس كورونا و112 وفاة

قال مصدر بمديرية صحة دمياط، لـ"الوطن"، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة، بلغ 1495 إصابة، بالإضافة إلى 112 حالة وفاة، حتى الآن، وذلك لمن تم إجراء المسحات لهم، مشيرا إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض وتم حجزه سواء بعزل منزلي أو بالمستشفى، دون الارتباط بمسحة من عدمه، طالما ظهرت عليه الأعراض وبحاجة للعلاج، مؤكدا "هدفنا الأول والأخير إنقاذ حياة المواطنين".

وأضاف المصدر، أن ما يزيد على 90% من المصابين كانوا من أصحاب الأمراض المزمنة كـ"أمراض الجهاز التنفسي، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط والجلطات".

ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاما فأكثر بنسبة 95% من مجمل الضحايا، و5% أعمارهم تقل أعمارهم عن 60 عاما.

وأكمل: "كورونا لا يتأثر بها بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا".

وأردف: "تخطى عدد المتعافين ال 1200"، مضيفا "لدينا 4 مستشفيات عزل وهي (الصدر والحميات والعام وكفر سعد) فيما تم تطهير وتعقيم مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة و المدينة الشبابية برأس البر بعد تعافي كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المحتجزة بهما".