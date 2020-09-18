جولة تفقدية لوكيل زراعة دمياط للتأكد من توافر الأسمدة بالجمعيات

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة تفقدية على الجمعية الزراعية بناحية كفر البطيخ، اليوم، رافقه المهندس لطفي شعبان، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية، للإطمئنان على انتظام العمل بالجمعية.

وتأكد وكيل وزارة الزراعة من توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بالجمعية، وشدد على حسن معاملة المزارعين وتلبية احتياجاتهم وعدم تحميلهم أية أعباء أثناء تواجدهم بالجمعيات والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها بشل فوري وعاجل.