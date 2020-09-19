10 فرق متحركة للكشف على مرضى الكلى بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تخصيص 10 فرق طبية متحركة ضمن مبادرة الرئيس لأمراضى الكلى، للكشف على جميع المواطنين ممن يبلغون 40 سنة فأكثر.

وقال "شعيب"، اليوم، إن مبادرة رئيس الجمهورية انطلقت لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك من خلال 25 موقعًا على مستوى مدن المحافظة الثماني.

وقال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه سيتم تقديم الخدمة من خلال 15 فريق ثابت بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية، مشيرًا إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ، ومن الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة التاسعة مساءً، ويتم الكشف من خلال الرقم القومي للمنتفع، مع تخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.