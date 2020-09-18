محافظ مطروح يفتتح المسجد الكبير بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المسجد الكبير بقرية 27 بمدينة الحمام، اليوم، وسط مشاركة أهالى القرية، وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية الأوقاف بمطروح إن المسجد جرى إنشائه بتكلفة ٣ ملايين جنيه على مساحة ٨٠٠ م٢ بالإضافة إلى ملحقات دورات المياه والوضوء.

وأكد مدير المديرية أن افتتاح المسجد يأتي ضمن سلسلة الافتتاحات بمديرية أوقاف مطروح التي بدأت بمسجد نصر الله بالضبعة تلاها مسجد أبى بكر الصديق بمرسى مطروح، مرورا بمسجد السلام بسيوة وإنتهاءا بهذا الصرح الكبير التى تولت وزارة الإنفاق عليه.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف افتتحت اليوم ٧٢ مسجدا في مختلف محافظات الجمهورية جميعها تم بناؤه وتجهيزه طبقا لخطة وزارة الأوقاف لتعمير بيوت الله، على نفقة الوزارة .