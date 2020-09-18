بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ مطروح يفتتح مركز شباب "اليرموك"

إفتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مركز شباب اليرموك بقرية 27 بمدينة الحمام، اليوم، بتكلفة 4 ملايين جنيه على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وقال خالد عبد الحميد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب جرت بتكلفة ٢ مليون جنيه، بجانب إقامة ملعب خماسي متطور بتكلفة ٢ مليون جنيه، بدعم من وزارة الشباب والرياضة، ضمن خطط الوزارة لإنشاء وإعادة تأهيل عدد من مراكز شباب المحافظة بهدف الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب.

ووجّه محافظ مطروح، إلى ضرورة استغلال إمكانيات المركز سواء رياضية أو ثقافية لتنمية مواهب وقدرات الشباب، وأبدى موافقته على إقامة دورة لكرة القدم تحت رعايته.