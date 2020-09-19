أستاذ الجهاز الهضمي: مصر سبقت الغرب في علاج كورونا بـ"ريمديسيفير"

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن العالم واجه صعوبة شديدة خلال ذروة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه رغم انتشار الفيروس بمصر إلا أن تعامل الدولة كان حكيما ومحسوبا ودقيقا، وجرى اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت المناسب.

وأضاف "منيسي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر ثاني دولة بعد الولايات المتحدة استخدمت دواء "ريمديسيفير"، وجرى تصنعيه محليا، وسبقت العالم الغربي في ذلك، لافتا إلى أن مصر لديها تصريح للتصدير لـ127 دولة أخرى، إضافة لتجهيز المستشفيات للعزل في وقت قياسي لاستقبال الحالات.

وأشار إلى أن مصر تستخدم كل البروتوكولات العلاجية العالمية، ويجري التعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن مصر نجحت في السيطرة بشكل غير مسبوق على فيروس كورونا.

ونوه بتعاون الدولة مع الغرب في ملف اللقاحات وتصنيعها، مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية لحين الوصول للقاح آمن وفعال يقضي على الفيروس.

وأوضح أن تطعيم الإنفلونزا على مر التاريخ لم تتجاوز الوقاية من المرض تصل لـ 70%، مؤكدا أن كفاءة التطعيم تختلف من شخص لآخر ومن عام لآخر وأيضا مع اختلاف الأعمار.